13 марта 2024, 15:50
Диетолог Дианова предложила добавлять в тесто для блинов льняную или нутовую муку
Чтобы сделать блины более полезной пищей, следует разбавлять добавляемую в них пшеничную муку льняной или нутовой. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.
Медик пояснила, что блины, приготовленные на основе пшеничной муки, ничем не отличаются от обычной выпечки или хлеба. За раз можно съесть не более двух-трех штук.
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Что касается начинки, блины можно готовить с мясом, творогом или фруктами. По возможности в них стоит добавить клетчатку, иначе такой прием пищи будет сводиться к ненужному набору веса, добавила Дианова.
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