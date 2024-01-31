Здоровье 31 января 2024, 12:39 Диетолог Дианова посоветовала заменить конфеты на сладости натурального происхождения

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Привычные конфеты и шоколад к чаю можно заменить на сладости натурального происхождения, например, на сухофрукты. Об этом сообщила врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, это позволит сохранить ритуал употребления сладкого на десерт и поддержит здоровье. При этом не стоит забывать, что практически каждый готовый продукт сегодня содержит «скрытый сахар», сообщил RT.

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Дианова отметила, что сокращение сахара в рационе снизить риски развития ожирения, сахарного диабета, инсулинорезистентности и продлит молодость.