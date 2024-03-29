Здоровье 29 марта 2024, 15:03 Диетолог Дианова посоветовала выпить стакан кефира за полтора часа до сна

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Чтобы не ложиться голодным, но и не переедать, можно выпивать за 1,5 часа до сна стакан кефира. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Нурия Дианова.

Она отметила, что подойдут и другие кисломолочные продукты. Например, можно выпить 150-200 миллилитров ряженки или греческого йогурта, добавил RT. Правило касается и людей, страдающих рефлюксной болезнью.

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«За полтора часа до сна, до момента, когда пищевод встанет в один уровень с желудком, можно выпить 150—200 миллилитров, тогда не будет заброса и проблем, связанных с этим», — подчеркнула врач.

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