Диетолог Дианова посоветовала перекусывать на работе творогом и сыром

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты лучше всего подходят для перекусов на работе. Об этом она сообщила изданию Ura.ru.

По словам медика, в качестве здорового перекуса лучше всего брать с собой творог, сыр, орехи, овощи и фрукты.

«Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, ряд полезных продуктов для перекуса привязаны к хранению в холодильнике. Сюда привязан пятипроцентный творог. Норма для женщин от 50 до 70 грамм, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 грамм. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 грамм, а мужчинам — до 50 грамм. Это только часть перекуса, которая хранится в холодильнике», — процитировало РИА ФАН слова Диановой.

Диетолог посоветовала не брать арахис, поскольку он может спровоцировать боли в желудке. Из напитков лучше всего употреблять чай, но только в умеренных количествах, резюмировала медик.