Здоровье 13 июля 2023, 14:23 Диетолог Дианова посоветовала отказаться от бобовых перед полетом

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Горох и фасоль — не лучшие продукты, которые можно съесть перед запланированным полетом. Об этом News.ru рассказала врач-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

Она объяснила, что бобовые — слишком тяжелая еда. Они могут вызывать чувство тяжести в животе. Кроме того, не стоит пить спиртное и налегать на белок.

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«В случае ночного перелета не стоит есть тяжелую пищу, например, стейк. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно если человек спит, в таком случае на утро может появиться запор», — предостерегла Нурия Дианова.

Лучше съесть перед перелетом немного хумуса или другой кошерной еды.

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