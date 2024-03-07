Здоровье 07 марта 2024, 14:24 Диетолог Дианова посоветовала не увлекаться кашами из манной крупы и белого риса

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Частое употребление манной и рисовой каши может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в этих блюдах содержится большое количество углеводов, однако при избытке они приводят к накоплению жира. Полезными крупами считаются пшеница, булгур, перловка, гречка, сообщил RT.

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«Наиболее полезная крупа — киноа. Очень приближена к животному белку, хорошо заходит с овощами. Она очень легкая, ее можно есть вечером», — отметила Дианова.