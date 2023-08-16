Здоровье 16 августа 2023, 15:40 Диетолог Дианова посоветовала людям старше 50 лет не есть жареное мясо

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Людям старше 50 лет предпочтительнее готовить мясо на гриле, а не жарить его на растительном масле. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По словам медика, в таком возрасте у людей возникает риск развития заболеваний, связанных с пищеварительным трактом. Из-за неправильного питания человек может столкнуться с лишним весом и атрофическим гастритом.

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«Если мы говорим о шашлыке, как о традиционном блюде кавказских народов, там огромное количество потребления зелени и овощей», — сообщила Дианова.

Она объяснила, что мясо лучше всего употрбелять со свежей зеленью и овощами, поскольку они являются антиоксидантами.