Диетолог Дианова объяснила, почему опасно часто пить кофе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, почему частое употребление кофе может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, зависимость от этого напитка вызывает нарушение сна, снижение работоспособности, повышенную возбудимость, приступы изжоги и износ сердца, написал Ura.ru.

«Если начинаем употреблять кофе как не в себя, некоторые могут пить по 8-10 чашек в день, то нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон, а это у мужчин влияет и на эрекцию, сердце начинает работать на износ, появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока. А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — объяснила Дианова.

По словам другого диетолога Ирины Писаревой, избавиться от кофейной зависимости можно. Для этого необходимо постараться не пить его три недели и привычка отпадает.