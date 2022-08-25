Диетолог Дианова назвала возможную причину отсутствия аппетита

Диетолог Нурия Дианова объяснила, с чем может быть связано отсутствие аппетита. Об этом сообщила НСН.

В некоторых случаях нежелание есть может быть симптомом онкологического заболевания, уточнила Дианова. Необходимо обследоваться, чтобы установить точную причину, добавила специалист.

«Что угнетает секреторную активность желудочно-кишечного тракта и какова причина тому. Какая проблема там? Почему не работают центры, формирующие состояние голода? И какие на то причины?» — пояснила она.