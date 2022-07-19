Диетолог Дианова назвала полезные свойства черники

Черника — очень полезная ягода, которая благотворно влияет на зрение, а также на состояние сердечно-сосудистой системы, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

«Кроме прочих витаминов, там много натурального витамина C. Также там есть биофлавоноиды, а черный цвет черники обусловлен избытком антоцианов — компонентов, являющихся антиоксидантами. Они борются со старением, укрепляют стенки сосудов и так далее. Эффект просто колоссальный», — отметила врач.

Черника помогает решить проблемы с сумеречным зрением, и очень полезна для сосудов, если употреблять ее в умеренных количествах (не больше 150-200 граммов в день). Эту ягоду врачи рекомендуют есть тем, кто находится в зоне риска инфарктов и инсультов, а также страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.