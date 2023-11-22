Здоровье 22 ноября 2023, 12:04 Диетолог Дианова назвала квашеную капусту суперфудом

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Квашеная капуста — один из самых полезных продуктов русской кухни. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она объяснила, что квашеная капуста — это суперфуд. Она представляет собой неперевариваемую клетчатку. Кроме того, содержит молочнокислые бактерии, которые предотвращают дисбактериоз и нормализуют флору.

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«В процессе квашения в продукте также становится больше витамина С. Кроме того, в квашеной капусте вырабатывается витамин U, который благотворно влияет на слизистую желудка», — отметила Нурия Дианова.

Она также добавила, что не всем можно есть квашеную капусту. Например, она противопоказана людям с язвенным колитом и болезнью Крона.

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