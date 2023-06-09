Здоровье 09 июня 2023, 11:06 Диетолог Дианова: людям с ожирением необходимо начинать сбрасывать вес с ходьбы и плавания

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» порекомендовала людям с ожирением начинать сбрасывать вес с ходьбы и плавания. В их случае спортзал будет неэффективен.

Медик объяснила, что тяжелые нагрузки на начальных этапах могут лишь усугубить положение.

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«Можно скандинавскую ходьбу, потому что чуть больше активности на верхний плечевой пояс. Нельзя давать то, что принято смотреть в запрещенных сетях, когда показывают, как какой-нибудь американец с массой тела 200-300 килограмм решил взять себя в руки и похудел», — сообщила диетолог.

Специалисты должны разобраться в психологии пищевого поведения и понять, по каким причинам человек переедает, заключила врач.