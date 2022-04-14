Диетолог Дианова: фрукты могут спровоцировать жировую болезнь печени

Диетолог Нурия Дианова рассказала, что переедание фруктов может спровоцировать жировую болезнь печени. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным NEWS.ru, она отметила, что вредно съедать много фруктов за один раз, так как печень не может справиться с таким количеством.

«Если съесть слишком много фруктов за один прием пищи, больше 200 граммов, это приведет к тому, что в организм поступит большое количество фруктозы», — объяснила Дианова.

В итоге избыток фруктозы не перерабатывается и остается в печени.