Диетолог Денисова рассказала о завтраке, который помогает сбросить вес

Завтрак является важным приемом пищи, поскольку в это время в организме запускается метаболизм. О том, какие продукты наиболее полезно есть утром, а также какой завтрак поможет сбросить вес, рассказала врач-диетолог Наталья Денисова, сообщило издание Pravda.Ru.

Специалист отметила, что лучше всего завтракать в течение часа после пробуждения.

«Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня. Как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток каллорий перед сном превращается в избыток жировой ткани», — процитировала «Свободная пресса» слова диетолога.

Основным источником энергии является глюкоза, однако для полноценной работы организма человек должен сбалансировано потреблять белки, жиры, углеводы. Таким образом, завтрак от этого количества энергии должен составлять не менее 25%. Оптимальным завтраком являются каши из круп — гречневой, пшенной, овсяной, заключила специалист.