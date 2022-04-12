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    12 апреля 2022, 12:22

    Диетолог Денисова озвучила пользу свекольного сока

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова заявила, что регулярное употребление свекольного сока эффективно помогает снизить артериальное давление. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

    Специалист отметила, что свекла является абсолютным чемпионом среди овощей по содержанию нитратов. В человеческом организме эти вещества преобразуются в оксид азота, который помогает улучшить снабжение разных органов кислородом и расширить сосуды.

    «В 2008 году ученые доказали в исследованиях, что употребление 250 миллилитров (1 стакан) свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией», — процитировало РИА ФАН диетолога.

    Благодаря свекольному соку у человека уменьшается воспалительный компонент, тормозится развитие гипертонии и атеросклероза, добавила Денисова.

    Диетолог подчеркнула, что аккуратными со свеклой необходимо быть диабетикам. Овощ содержит много простых углеводов.