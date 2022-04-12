Диетолог Денисова озвучила пользу свекольного сока

Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова заявила, что регулярное употребление свекольного сока эффективно помогает снизить артериальное давление. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Специалист отметила, что свекла является абсолютным чемпионом среди овощей по содержанию нитратов. В человеческом организме эти вещества преобразуются в оксид азота, который помогает улучшить снабжение разных органов кислородом и расширить сосуды.

«В 2008 году ученые доказали в исследованиях, что употребление 250 миллилитров (1 стакан) свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией», — процитировало РИА ФАН диетолога.

Благодаря свекольному соку у человека уменьшается воспалительный компонент, тормозится развитие гипертонии и атеросклероза, добавила Денисова.

Диетолог подчеркнула, что аккуратными со свеклой необходимо быть диабетикам. Овощ содержит много простых углеводов.