Диетолог Денисенко заявила, что продуктов с отрицательной калорийностью не существует | 360°

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Диетолог Денисенко заявила, что продуктов с отрицательной калорийностью не существует

Диетолог Денисенко: есть только один продукт, который не содержит калорий — это вода

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Врач-диетолог Людмила Денисенко в разговоре с изданием kp.ru заявила, что существование продуктов с отрицательной калорийностью, о которых так любят говорить женщины, сидящие на диетах, не более чем миф. В природе есть только один продукт с отсутствием калорий — это вода.

«То есть фактически продуктов с отрицательной калорийностью не существует. Но некоторые ученые предполагают, что поскольку некоторые из продуктов медленнее перевариваются организмом, то в результате их употребления возникает отрицательный баланс калорий», — добавила медик.

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Денисенко отметила, что многие относят к продуктам с низкой калорийностью фрукты и овощи. По мнению людей, чем больше таких продуктов употреблять, тем меньше калорий получает организм, поскольку на их переваривание организму требуется много энергии.

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Диетолог посоветовала есть больше овощей и фруктов, поскольку в них содержится множество витаминов и микроэлементов, но при этом предупредила, что скинуть лишний вес они вряд ли помогут.

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