Здоровье 20 марта 2023, 17:44 Диетолог Денисенко рассказала о продуктах, которые поднимают настроение Диетолог Денисенко посоветовала добавить в рацион хурму для хорошего настроения freepik

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Некоторые продукты способны благоприятно сказываться на нашем настроении. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, какой едой стоит разнообразить рацион, чтобы стать счастливее. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По мнению медика, хурма обладает не только ярким цветом, который поднимает настроение, но и содержит в составе много йода. Он, в свою очередь, улучшает работу щитовидной железы, что нормализует гормональный фон.

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Листовой салат, руккола и другая зелень также очень полезны. Они содержат набор микроэлементов, антиоксидантов, минералов и флавоноидов, что положительно сказывается на выработке серотонина.

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Врач посоветовала также употреблять авокадо и бананы, так как они служат источниками витамина B&

Помидоры медик посоветовала употреблять в любом виде. Подойдут как сырые, так и тушеные, вяленые, маринованные в собственном соку. Ликопин, который есть в томатах, наиболее ярко проявляется в вареном виде.

Поднять настроение можно в том числе с помощью клубники и шоколада. Ягода обладает не только приятным вкусом, но и витаминами и минералами, а в шоколаде есть теобромин. Данное вещество обладает тонизирующим эффектом.