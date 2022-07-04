Диетолог Денисенко рассказала, какие продукты лучше всего есть в жару

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, какие продукты лучше всего подойдут на завтрак, обед и ужин в жаркую погоду, а также объяснила, сколько воды нужно выпивать за день. Об этом написал сайт kp.ru.

В первую очередь, эксперт советует пить чистую негазированную воду комнатной температуры.

«Чтобы поддержать сосуды, избежать сгущения крови, в течение дня часто, но понемногу пейте негазированную чистую воду комнатной температуры. Но если вы никогда не пили много воды, то не стоит резко начинать. Рекомендую для начала приучить себя к утреннему стакану воды комнатной температуры. А еще всегда носите с собой бутылку с негазированной водой. И хотя бы раз в полчаса, а лучше почаще, делайте из нее глоток, чтобы смочить горло <…>», — посоветовала диетолог.

Кроме воды можно употреблять охлажденный зеленый чай, кислые морсы, имбирный чай, компот из сухофруктов без сахара, либо легкие кисломолочные продукты.

Что касается еды, то здесь, по словам Денисенко, все стандартно. На завтрак подойдут овсянка, яичница, легкие йогуртовые смузи с ягодами, бутерброд с овощами на цельнозерновом хлебе. В качестве обеда можно съесть небольшой кусок рыбы или белого мяса и овощи. А на ужин — фрукты или ягоды.

«Это делает летнее питание легким и помогает предотвратить сердечные заболевания и инсульты, поддержать в норме давление и минеральный баланс в организме, снизить риск заболевания различными видами рака», — резюмировала эксперт.