Диетолог Денисенко рассказала, как восполнить дефицит магния в организме

Магний предотвращает развитие остеопороза, укрепляет иммунитет и препятствует развитию болезней сердца, артрита и диабета. Об этом сайту kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, в природе существует достаточное количество продуктов, которые в своем составе содержат этот полезный элемент.

«К сожалению, несмотря на то, что в пище магния действительно много, современный человек получает этот важный элемент с продуктами всего чуть больше половины от требуемой нормы. А все потому, что мы предпочитаем промышленно переработанные продукты, где магния уже — кот наплакал, ведь он теряется в процессе приготовления. Помимо употребления тяжелой и рафинированной пищи, на дефицит магния в организме влияет хронический алкоголизм и некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, целиакия)», — отметила врач.

Денисенко рассказала, в каких продуктах содержится наибольшее количество магния. Главными источниками этого вещества являются: пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки и семечки подсолнечника. Также магний можно найти в гречке, кедровых орешках, кешью, арбузе и консервированных крабах, заключила специалист.