Диетолог Денисенко рассказала, как побороть тягу к сладкому

Врач-диетолог Людмила Денисенко считает, что за тягой к сладкому скрывается чувство голода, либо картинки из беззаботного детства. Как эффективно решить эту проблему, она рассказала сайту kp.ru.

«Но вполне может быть, что за тягой к сладкому скрывается чувство голода. Чтобы это понять, проанализируйте, достаточно ли вы съедаете на завтрак, обед и ужин, быть может, вы не доедаете? Или же вы слишком быстро едите, глотая большие куски, и уровень сахара в крови не успевает повыситься, чтобы сообщить мозгу, что вы сыты? Тогда эта проблема легко решаема. Просто начните есть с толком, с расстановкой. Но даже если едите вы правильно, а конфетку все равно хочется, помните: одна конфета или пирожное с кофе — это не проблема», — сообщила специалист.

По ее словам, серьезная проблема возникает тогда, когда человек в одиночку может съесть ведро мороженого или целый торт и ничего при этом не испытывать, ни радости, ни чувства насыщения.

В таком случае человеку стоит обратиться к психологу, либо эндокринологу, поскольку болезненная тяга к сладкому может быть сигналом сильного стресса или нехватки магния.

Специалист отметила, что побороть эмоциональную тягу к сладкому куда проще. Для этого необходимо выпить стакан теплой воды и подождать 20 минут. Если же по-прежнему хочется съесть конфету, то можно ее съесть, но без чувства вины. Еще один способ — раздеться и встать перед зеркалом. Многие на этом этапе отказываются от сладкого, так как хотят видеть в отражении идеальную фигуру.