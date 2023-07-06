Здоровье 06 июля 2023, 18:59 Диетолог Денисенко предупредила, что в жару пить энергетики еще опаснее

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Действие энергетических напитков становится еще более опасным в жаркую погоду. Об этом сайту kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Она объяснила, что под угрозой, в первую очередь, сердечно-сосудистая система. Потому что содержащийся в напитках кофеин пагубно влияет на сосуды. А именно — повышает давление внутри них.

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«И, разумеется, ни на жаре, ни в любое другое время года не стоит смешивать энергетики с алкоголем: это может спровоцировать гипертонический криз», — отметила диетолог.

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