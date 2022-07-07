Диетолог Денисенко: поздний ужин в жару не приведет к набору веса

Врач-диетолог Людмила Денисенко прокомментировала слова доктора Бергмана, который заявил, что поздний ужин не приведет к набору веса, если укладываться в суточную норму калорий. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам специалиста, тем, кто ложится спать в 12 часов ночи, не нужно морить себя голодом.

«Не стоит забывать и про личные биоритмы человека. Например, совам, которые ложатся спать не раньше 12 часов ночи, не стоит пытаться обуздать вечерний аппетит. Вечером организм „совы“ выходит на предел своих возможностей (как у „жаворонка“ утром), а заодно просыпается волчий голод. Организм требует пищи, желудок выделяет максимум сока. Но если вы решили сдерживать и не есть по вечерам, значит еды нет! Учитывая, что в жару и в пылу работы часто не до обеда, то организм может реально „обидеться“ и начать мстить лишними килограммами», — сказала диетолог.

Денисенко добавила, что вечером есть можно и нужно, однако желательно делать это за два-три часа до сна и употреблять в пищу что-то не жирное, например, запеченную рыбу или курицу.