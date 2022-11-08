Диетолог Денисенко перечислила продукты, которые помогают справиться с бессонницей | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 16:01 Диетолог Денисенко перечислила продукты, которые помогают справиться с бессонницей Диетолог Денисенко: благоприятным сонливым эффектом обладают молоко и мед Unsplash

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Ромашковый чай, молоко и мед являются главными помощниками в борьбе с бессонницей. Об этом изданию kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«И младенческий сон обеспечен. Да и моя бабушка все время давала нам на ночь теплое молоко с ложкой меда», — добавила медик.

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Также она порекомендовала натирать ступни кунжутным маслом. По ее словам, крепкий сон после подобного массажа вам будет обеспечен.

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Что же касается молочных продуктов, медик пояснила, что они обладают сонливым эффектом из-за содержания триптофана — вещества, помогающего в выработке мелатонина, гормона сна, написало utro.ru.

Если же дома не оказалось молока или йогурта, то можно растворить столовую ложку меда в теплой воде и выпить этот напиток перед отходом ко сну. Мед, по словам Денисенко, является отличным снотворным природного происхождения.

В борьбе с бессонницей также эффективны бананы, сушеные финики, миндаль, вишневый сок и любые травяные чаи.