Диетолог Денисенко объяснила, какие фрукты опасны для худеющих

Летом на прилавках магазинах появляется большое количество фруктов, и многие начинают есть их в неограниченном количестве, поскольку существует мнение, что от фруктов невозможно поправиться. Фрукты действительно полезны и приносят много витаминов, однако за их количеством в рационе все же нужно следить — особенно тем, кто пытается худеть. Об этом для сайта kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Среди фруктов есть «чемпионы» по содержанию фруктозы. Они очень сладкие и калорийные, поэтому худеющим нужно относиться к ним с осторожностью.

«Очевидно, что это самые сладкие фрукты: бананы, виноград, персики и хурма. А самый „вредный“, с точки зрения диетического питания, фрукт — виноград. Кроме того, он вызывает повышенное газообразование, из-за содержания большого количества органических кислот провоцирует разрушение эмали зубов. Но помимо этого, в винограде много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами (одной из причин раковых опухолей). Так что совсем отказываться от них не надо», — сказала врач.

То же касается персиков и абрикосов. Врачи рекомендуют добавлять фрукты в ежедневный рацион, но не более 200-300 граммов в день — тогда они принесут только пользу организму.