Диетолог Денисенко назвала самые полезные специи

Диетолог Людмила Денисенко рассказал о пользе куркумы, черного и красного перцев. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Куркума известна противовоспалительным и обеззараживающим свойствами. В ней множество антиоксидантов и полифенола куркумина, которые подавляют рост раковых клеток. Также куркума помогает снизить уровень холестерина. Кроме того, специя содержит тумерон, который положительно влияет на деятельность мозга. Поэтому она показана при деменции и после инсульта.

Черный перец полезен для работы ЖКТ. В нем содержатся эфирные масла, которые улучшают обмен веществ. Также перец полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов.

Красный перец рекомендуется тем, кто хочет сбросить вес. Он помогает быстрее наесться во время обычного приема пищи, а также улучшает метаболизм. Кроме того, специя полезна для иммунитета и сердечно-сосудистой системы. Его регулярное употребление помогает снизить риск сердечного приступа. Но с красным перцем стоит быть аккуратным, так как в больших количествах он может вызвать язву желудка.