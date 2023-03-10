10 марта 2023, 12:58
Диетолог Дарья Русакова рассказала, кому не стоит пить соленую минералку
Употребление соленой минеральной воды может быть вредно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом «Москве 24» рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
Главным образом, это касается гипертоников, для которых такой напиток может быть смертельно опасен. Как добавило ИА Nation News, соленая минералка способствует задержке жидкости в организме человека. А это вызывает подъем артериального давления. Из-за этого возрастает риск возникновения инсультов и инфарктов.
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Также, отметила диетолог, гипертоником нужно быть аккуратными с рассолами и зеленым чаем. Оба этих напитка также могут повышать давление.
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