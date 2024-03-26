Здоровье 26 марта 2024, 14:47 Диетолог Даниленко рассказала, что сухоядение во время поста может быть опасным для неподготовленного человека

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Священнослужители и монахи во время Великого поста соблюдают более строгие ограничения в питании, практикуя сухоядение, но для неподготовленного человека оно может быть опасным. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Анастасия Даниленко.

Она объяснила, что сухоядение предполагает употребление в определенные дни растительной пищи без термической обработки, а также холодных масел и хлеба. Подобный рацион может негативно сказаться на здоровье, если человек не был подготовлен.

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«Стоит учитывать, что соблюдение сухоядения считается обязательным только для священнослужителей и монахов. Остальные же могут самостоятельно принять решение», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что строгие ограничения могут спровоцировать проблемы с ЖКТ, нарушение цикла у женщин и даже снизить иммунитет.

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