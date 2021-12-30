Диетолог Данджело заявила, что не стоит есть сладкие хлопья на завтрак

Лучше всего не начинать свой завтрак с хлопьев. В этом продукте содержится большое количество сахара и рафинированной муки. Таким мнением поделилась диетолог Кортни Данджело. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на «Eat This, Not That!».

«Добавленный сахар и рафинированные углеводы вызывают сильное воспаление, и чем больше вы потребляете, тем выше ваши шансы на увеличение веса, хроническое воспаление и плохое здоровье кишечника — все это может привести к более быстрому старению», — подчеркнула специалист.

Она заявила, что гораздо лучше заменить хлопья на овсяную кашу. В ней содержится большое количество полезных веществ. Чтобы сделать это блюдо вкуснее, в него можно добавить ягоды, фрукты и семена льна.