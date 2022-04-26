Диетолог Д’Анджело рассказала, как убрать висцеральный жир

Когда висцеральный жир накапливается в организме, у человека увеличивается объем живота, а также возникают проблемы со здоровьем. Итальянский диетолог Кортни Д’Анджело рассказала, как избавиться от этого. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «LIVE24».

Медик посоветовала добавить в свой рацион шпинат, а также репу. По ее словам, шпинат является источником важных витаминов, минералов, а также антиоксидантов. Все эти вещества помогают избавиться от образовавшегося на животе лишнего жира. Кроме того, в составе шпината находится белок, который участвует в сжигании жира и наращивании мышечной массы. Он также помогает человеку дольше испытывать чувство сытости. По словам Д’Анджело, перед употреблением шпинат лучше всего термически обработать.

Репа благодаря входящим в ее состав клетчатке, фолиевой кислоте и витаминам С, Е и К также обеспечивает эффект похудения и помогает организму избавиться от висцерального жира.