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    26 апреля 2022, 13:51

    Диетолог Д’Анджело рассказала, как убрать висцеральный жир

    Арина Бобкова

    Когда висцеральный жир накапливается в организме, у человека увеличивается объем живота, а также возникают проблемы со здоровьем. Итальянский диетолог Кортни Д’Анджело рассказала, как избавиться от этого. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «LIVE24».

    Диетолог Д’Анджело рассказала, как убрать висцеральный жир

    Медик посоветовала добавить в свой рацион шпинат, а также репу. По ее словам, шпинат является источником важных витаминов, минералов, а также антиоксидантов. Все эти вещества помогают избавиться от образовавшегося на животе лишнего жира. Кроме того, в составе шпината находится белок, который участвует в сжигании жира и наращивании мышечной массы. Он также помогает человеку дольше испытывать чувство сытости. По словам Д’Анджело, перед употреблением шпинат лучше всего термически обработать.

    Репа благодаря входящим в ее состав клетчатке, фолиевой кислоте и витаминам С, Е и К также обеспечивает эффект похудения и помогает организму избавиться от висцерального жира.