Диетолог Д’Анджело рассказал, какой хлеб полезнее

Диетолог Корни Д’Анджело назвал вид хлеба, который является самым полезным для организма. Об этом сообщило издание NVL со ссылкой на Eat This, Not That!

По данным сайта «ПолитЭксперт», он отметил, что при диабете необязательно отказываться от хлеба полностью. Следует выбирать цельнозерновой, так как он снижает уровень холестерина в крови.

«100% цельнозерновой хлеб — это практически одна клетчатка. А клетчатка — лучший друг для устранения скачков сахара в крови», — рассказал эксперт.

Он отметил, что цельнозерновой хлеб в целом полезен для ЖКТ и снижает риск развития рака толстой кишки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина, что творог полезен, но его нельзя переедать. По словам специалиста, человек может получить проблемы со стулом в случае чрезмерного употребления этого продукта. Диетолог напомнила, что суточная норма для женщин составляет 200 граммов, а для мужчин — 250 граммов. Тем, кто имеет проблемы с почками, специалист порекомендовала скоратить потрбеление творога.