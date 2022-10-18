Диетолог дала советы, как не поправиться осенью | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 15:47 Диетолог дала советы, как не поправиться осенью Диетолог Мещерякова порекомендовала добавить сложные углеводы в осенний рацион unsplash

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С наступлением холодов аппетит у большинства людей повышается, а активность снижается, поскольку в плохую погоду реже хочется выходить из дома. Чтобы не набрать вес за осень и зиму, рекомендуется немного поменять свой рацион, рассказала Life врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Тяга к большему количеству пищи осенью обусловлена привычкой, сложившейся эволюционно: зимой было сложнее добывать пропитание, и людям необходимо было накапливать жир, чтобы выжить в холода. Сейчас такой проблемы нет, однако тяга к перееданию в холода осталась.

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Диетолог посоветовала пересмотреть свой рацион, добавив в него больше вареных и приготовленных овощей вместо свежих, а также больше сложных углеводов. На ежедневной основе следует употреблять цельнозерновые продукты, сытные супы (например, для холодной погоды хорошо подходят крем-супы и супы-пюре).

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«Можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями: ввести в рацион кардамон, корицу (она уместна не только в выпечке, но и в процессе тушения и жарки овощей), паприку, имбирь, анис, мускатный орех. Они позволят существенно обогатить вкусовую гамму и повысить качество блюда», — посоветовала Мещерякова.