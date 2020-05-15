Диетолог дала совет тем, кто не может потолстеть

В первую очередь, она рекомендовала исключить проблемы со здоровьем. Для этого надо посетить эндокринолога и гастроэнтеролога. Также, по ее словам, «есть опасения, что причиной может быть и нервная анорексия, перенесенная в детстве».

«Дело в том, что при таком состоянии страдает не только физическое здоровье человека, но и головной мозг — многие компоненты могут вызывать неприятие», — объяснила Соломатина. Также проблемы с набором веса могут быть и по генетическим причинам. В этом случае необходимо правильно питаться.