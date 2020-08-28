Диетолог дал советы в похудении при проблемах с щитовидкой

Специалист рассказал, что к нему очень часто поступают письма, в которых люди спрашивают: можно ли похудеть при проблемах с щитовидкой. Он подчеркнул, что в городских поликлиниках медики зачастую говорят, что это невозможно.

«Это в каждом втором письме спрашивают. Порядка 40% женщин, которые к нам приходят, страдают от гипотиреоза. Люди с недостатком гормона щитовидной железы могут полнеть от салатного листика, а люди с гипотиреозом (когда щитовидная железа вырабатывает огромное количество гормонов) худеют несмотря на то, что могут объедаться», — поделился Ковальков.

Он подчеркнул, что проблемы заключаются в гормональном фоне, а не в питании человека. Также многое зависит от обмена веществ. Диетолог объяснил, куда тратится энергия.

«На физическую активность тратится 10% энергии, 80% — на удельный основной обмен, остальное — на переваривание пищи. Проблемы с щитовидной железой снижают скорость обмена веществ. Она еще упадет, если вы сядете на диету. Любая диета усиливает гипотиреоз. Человек начинает мерзнуть, организм экономит энергию, возникает усталость и тяга к углеводам», — пояснил эксперт.