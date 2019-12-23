Диетолог дал советы по выбору продуктов к Новому году

Диетолог напомнила, что далеко не все продукты безопасны для организма, а прилавки магазинов часто наводняет фальсификат.

«На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запеченным мясом. И по цене получится сопоставимая сумма. Сыр сложно стало выбрать из-за огромного количества фальсификатов. Нужно очень внимательно читать этикетку. Плавленый сыр, увы, не самый хороший вариант, он создается из непроверенных остатков. Если говорить по поводу хлеба, то он соответствует стандартам, но сами стандарты занижены сильно. Верный признак плохого хлеба, если он не черствеет. Поэтому лучше печь самим, либо приобретать качественный продукт в пекарнях», — рассказала Ионова.