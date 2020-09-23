Диетолог дал советы по выбору хлеба

Специалист отметила, что в день следует употреблять не более 60-90 граммов хлеба, чтобы полученные вещества были «правильными». Если вы не можете найти изделие без таких ингредиентов, то лучше сделать его самому. Однако такой хлеб есть в продаже, его много, пояснила Дюваль.

Она подчеркнула, что, если в хлебе не будет сахара, это никак не повлияет на вкус. Вместо него можно добавить сироп топинабура. Он помогает микрофлоре кишечника.

«Микрофлора тесно связана с нашим иммунитетом, поэтому если мы хотим оставаться здоровыми в период пандемии, всяких напастей и гриппа в том числе, стоит беречь микрофлору, поддерживать ее. Хлеб, в составе которого нет сахара и дрожжей не будет вызывать брожения, вздутия, метеоризма», — пояснила диетолог.

Очень важно, чтобы в составе хлеба была именно цельнозерновая мука. Там также могут быть семечки или зерновые.