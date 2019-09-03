Диетолог дал советы по правильному питанию школьников

Кандидат медицинских наук Маргарита Королева отметила, что лучше выбирать продукты, которые подверглись щадящей обработке или покупать их в свежем виде.

«Питание должно быть рассчитано на пять-шесть приемов в течение дня. Завтрак обязательно должен быть дома. На завтрак ребенок до 12 лет должен кушать каши на молоке, либо другие зерновые продукты, творог, яйцо, то есть источники полноценного белка в сочетании со сложными углеводами для того, чтобы создать условия хорошего уровня энергии уже на первых уроках, дабы ребенок не засыпал», — посоветовала эксперт.

По ее словам, организм ребенка должен получать белок. Поэтому диетолог посоветовала есть в обед рыбу, мясо, птицу, овощи и крупы. А вот ужин у школьников должен быть легким.

«Это может быть творог, могут быть крупы в сочетании с небольшим количеством овощей. А в качестве перекусов в портфель ребенку можно положить не только фрукты, которые лучше порезать кусочками и положить в ланчбокс, но и орешки, небольшое количество сухофруктов или полезные батончики, где могут быть зерновые, кусочки сухофруктов и опять-таки орехов с медом или другими составляющими, которые придают форму батончику», — порекомендовала Маргарита Королева.

Она отметила необходимость отказаться от сладкой газировки. Вместо этого эксперт посоветовала покупать молоко и кефир.