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    11 февраля 2021, 17:39

    Диетолог дал советы по похудению

    Дарья Морозова

    Диетолог Рейчел Пол дала три совета для тех, кто хочет похудеть. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Она рассказала, что в первую очередь не следует сравнивать себя с другими людьми. Всем подходит абсолютно разное и все с разной скоростью худеют.

    Также диетолог уточнила, что не стоит заедать стресс.

    «Пища может принести временное облегчение, но это не решит проблемы в долгосрочной перспективе», — рассказала она.

    Кроме того, Пол рекомендовала присмотреться к простым рецептам, в которых всего три-четыре ингредиента. Это поможет следить за питанием.