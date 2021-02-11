Диетолог дал советы по похудению

Диетолог Рейчел Пол дала три совета для тех, кто хочет похудеть. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она рассказала, что в первую очередь не следует сравнивать себя с другими людьми. Всем подходит абсолютно разное и все с разной скоростью худеют.

Также диетолог уточнила, что не стоит заедать стресс.

«Пища может принести временное облегчение, но это не решит проблемы в долгосрочной перспективе», — рассказала она.

Кроме того, Пол рекомендовала присмотреться к простым рецептам, в которых всего три-четыре ингредиента. Это поможет следить за питанием.