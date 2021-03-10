Диетолог дал советы по питанию в пост

Врач-диетолог Ольга Шмелева дала советы по питанию для людей, которые планируют соблюдать Великий пост. Об этом сообщила НСН.

Она рассказала, что в пост исключены животные белки, что плохо влияет на иммунитет.

«В те дни, когда рыба разрешена, все-таки ее надо есть и не исключать ее из рациона, особенно морскую — она является источника йода и полиненасыщенных жирных кислот», — сказала она.

Также диетолог рекомендовала употреблять в пищу растительные белки, которых много, например, в сое.

8 марта православные христиане встретили Сырную седмицу — Масленицу. Это последняя подготовительная неделя перед Великим постом. В течение этой недели верующим разрешается есть яйца и молоко, поэтому предваряющая Великий пост седмица называется Сырной. Также масленичную неделю называют мясопустной — на употребление мяса действует запрет.

Во всех городах Московской области по случаю Масленицы пройдут праздничные мероприятия. Специальную программу для жителей Подмосковья подготовили музеи, парки и дома культуры, пройдут мастер-классы и концерты.