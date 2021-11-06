Диетолог дал советы по питанию до и после вакцинации от коронавируса

Грамотное и полезное питание позволит организму лучше перенести прививку от коронавируса. О том, чем лучше питаться, если вы планируете вакцинироваться, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала РИА ФАН.

Какой-то особенной диеты не требуется, главное, чтобы до и после прививки рацион был полноценным и сбалансированным. Специалист рекомендовала минимально обработанные продукты: овощи и фрукты, хлеб из цельнозерновой муки, листовая зелень, птица и рыба, мясо, а также молочные продукты без сахара или с небольшим его содержанием.

«Продукты, которые содержат избыток сахара, насыщенных жиров и соли, нужно ограничивать. Стоит обратить особое внимание на соль, потому что соли, как правило, люди в среднем съедают гораздо больше, чем того требуется. Поэтому в этот период можно не использовать соленые продукты — соленую рыбу, мясо, овощи с избытком соли — и немножко недосаливать свой рацион», — сообщила врач.

После вакцинации важно не допускать обезвоживания, особенно если повышается температура. Поэтому нужно пить больше жидкости, желательно обычную воду. Можно пить некрепкий чай или фруктовые напитки, опять же, лучше без сахара.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, диетолог посоветовала избегать продуктов с избытком соли, специй и красителей, а также ограничить потребление красных и оранжевых фруктов и овощей.

Алкоголь следует исключить за три дня до и в течение трех-пяти дней после прививки.

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