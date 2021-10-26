Диетолог дал советы, как не набрать вес в период холодов

Желание есть жирную пищу с наступлением холодов естественным образом возрастает у людей. Чтобы не набрать лишний вес, нужно выбирать здоровый перекус. Такое мнение высказал ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов.

По его словам, вредные продукты можно заменить на похожие, но полезные. Например, вместо чипсов лучше съесть на овощные палочки с хумусом, вместо шоколадки — фрукты, вместо хлеба— на снэки из злаков. Также нужно контролировать калории.

«…снизить их потребление на 10-15% от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна», — посоветовал диетолог в разговоре с РИА «Новости».

То, что с приходом холодов хочется больше есть, это нормально. Ведь организм, понимая, что пришла холодная пора, начинает греть себя изнутри и ускорять при этом метаболизм. Это нужно для сохранения нормальной температуры тела.

«Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям», — подчеркнул Бердов.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что шоколад способствует улучшению настроения. Она рекомендовала есть его по чуть-чуть — в день не больше двух-трех кусочков.