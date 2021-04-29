Диетолог дал совет, с чем полезнее всего есть шашлык

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, с чем полезнее всего для здоровья есть шашлык на природе, сообщил «ФедералПресс».

«Мясо дополняется овощами, а также как можно больше свежей зелени. Это хорошо для кишечного тракта — лучшее сочетание. В этом случае процесс усвоение продукта станет легче», — уточнила медик.

Также на стол в качестве закуски можно поставить салаты. Она отметила, что шашлык необходимо готовить особым образом. Важно следить за продуктом на огне. Нельзя пережаривать мясо, потому что при сильном взаимодействии с огнем выделяются вредные канцерогены.

Королева заявила что наилучшим вариантом для шашлыков являются тушки индейки и кролика из-за их легкой усвояемости в организме человека.

«Мясо нельзя употреблять на голодный желудок. Постящимся стоит быть осторожнее после поста, потому что после ограничений ЖКТ выступает как слабое звено», — подчеркнула диетолог.

Лучше не доверять покупному маринаду. Оптимальнее всего приготовить его самому из гранатового сока, фруктов, ягод. Концентрацию уксуса надо максимально сократить.