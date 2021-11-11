Диетолог дал совет для эффективного похудения

Диетолог Майкл Мосли дал совет людям, желающим похудеть. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Express.

Он уточнил, что для этого перед каждым приемом пищи нужно выпивать стакан воды. Это будет полезно и для тех, у кого нет цели сбросить вес.

Мосли пояснил, что часто люди путают жажду и голод, а в результате переедают.

«Ваше тело состоит из воды на 60%, а мозг — на 90%. Вода нужна нам для увлажнения кожи, переваривания пищи и для того, чтобы почки могли выводить отходы», — рассказал он.

Также эксперт добавил, что стакан перед каждым приемом пищи — достаточное количество воды в день. Увлекаться тоже не стоит.

Ранее диетолог Юлия Половинская рассказала, какие сладости можно включить в рацион без вреда для здоровья. Это натуральные продукты, не содержащие сахара.

В пример специалист привела натуральные пастилу и мармелад без сахара. Она напомнила, что необходимую организму глюкозу можно получать из фруктов и ягод.

Однако почти во всех сладостях на полках магазинов содержится рафинированный сахар, который опасен для здоровья.