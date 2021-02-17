Диетолог дал семь советов для преодоления тяги к сладкому

Самый тяжелый процесс любой диеты — это отказ от сладостей. Это приводит к плохому настроению и стрессам. В результате человек начинает заедать свою тоску и только набирает вес. Эффективными способами преодолеть тягу к сладкому поделилась индийский диетолог Пуджа Мальхотра. Ее советы привел сайт NDTV.

Прежде всего диетолог посоветовала больше пить простой воды. Обезвоженный организм требует больше глюкозы, которую обычно получает вместе с сахаром. Достаточно выпить дополнительный стакан, чтобы притупить это чувство.

При проявлении острой тяги к сладкому лучше съесть сухофрукт: курагу, изюм или финики. Это полезная альтернатива обычному сахару.

Также в этом могут помочь семена фенхеля или освежитель для рта. Такой способ позволит обмануть организм.

Во время приема пищи лучше съедать основные блюда и отказаться от десерта. Но откажитесь от тяжелых блюд. Лучше съесть немного, а при появлении чувства голода лучше использовать здоровую пищу для перекуса.

Если в вашем рационе недостаточно белка или клетчатки, то лучше это изменить. Эти питательные вещества быстро обеспечат чувство насыщения и обуздают тягу к сладкому.

Нужно отказаться от рафинированных углеводов и любых заменителей сахара, даже если производитель обещает минимальное количество калорий. Это только подстегнет организм требовать еще и еще сладостей.

Контролируйте свои порции. Не нужно переедать. Если все же вы не удержались и проглотили кусок торта, то пусть он будет небольшой. Употребление сладостей лучше ограничить какими-то особыми случаями: праздниками, днями рождения и тому подобными.

При диете всегда нужно помнить главное, что сахар — это пустые калории, которые не имеют питательной ценности и только увеличивают объем съеденного день ото дня.