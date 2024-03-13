Здоровье 13 марта 2024, 15:49 Диетолог Чухачева призвала не пить алкогольные напитки на пустой желудок

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Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева в беседе с «Газетой.Ru» призвала россиян не пить на голодный желудок алкогольные напитки. По ее словам, четыре дня в неделю должны быть полностью свободны от алкоголя.

«Особенно внимательными стоит быть людям с сахарным диабетом на сахароснижающей терапии (таблетки, инсулин), поскольку сочетание этих лекарств с алкоголем может привести к резкому снижению уровня глюкозы в крови», — добавила врач.

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Медик также обратила внимание на людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Им следует снизить потребление напитков, содержащих кофеин. Чай и кофе на голодный желудок, как пояснила Чухачева, усиливают такие симптомы заболевания как изжога и отрыжка.