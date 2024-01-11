Здоровье 11 января 2024, 15:35 Диетолог Чижикова рассказала, что облегчить изжогу помогут слабощелочная вода и каши

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Огромное количество людей страдает от изжоги, и облегчить ее можно с помощью нескольких средств, которые найдутся на каждой кухне. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова.

По ее словам, поможет справиться с недугом слабощелочная вода, в данном случае речь идет о столовой минеральной. Она отлично снимает острое состояние, если предварительно выпустить из напитка газы. Кроме того, облегчат состояние овсяная и рисовая каша или кисель, отметила Общественная Служба Новостей.

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«Во время обострения симптомов можно временно принимать лекарства для облегчения дискомфорта. Но это должно быть единичным случаем, а не постоянным „маскированием“ проблемы», — подчеркнула гастроэнтеролог.

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