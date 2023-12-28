Здоровье 28 декабря 2023, 11:44 Диетолог Чижикова: красная икра в больших количествах может вызвать повышение артериального давления

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Употребление красной икры в больших количествах может стать причиной повышения артериального давления. Об этом сообщила гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в деликатесе содержится много соли, которая провоцирует скачки давления. У некоторых людей красная икра может вызывать аллергические реакции. Кроме того, бутерброды с маслом и икрой очень калорийны, поэтому не рекомендуется употреблять их в больших количествах.

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Диетолог посоветовала не есть деликатес на голодный желудок и не сочетать его с другими жирными продуктами, сообщили «Известия».