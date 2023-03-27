Здоровье 27 марта 2023, 10:58 Диетолог Чехонина рассказала о преимуществах сокращения сахара в рационе Unsplash

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Регулярное употребление сахаросодержащих продуктов повышает риски развития инсулинорезистентности. О преимуществах сокращения сладкой пищи в ежедневном рационе рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, избыток сахара может привести к преждевременному старению и стать причиной появления ранних морщин. Сокращение употребления таких продуктов позволит наладить сон и улучшить общее самочувствие.

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Врач отметила, что полностью отказываться от сахара нет необходимости — он является основным источником энергии. Однако, не стоит забывать о неочевидных продуктах с большим содержанием сахара. Так, следует исключить из рациона пакетированные соки, нектары и соусы, добавила диетолог.