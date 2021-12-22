Диетолог Чехонина рассказала, какой рис самый полезный

Диетолог Юлия Чехонина рассказала, что самый полезный рис — это нешлифованный. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным NEWS.ru, она уточнила, что шлифованный рис — это обычно белый. А нешлифованный — бурый, красный, черный дикий и другие сорта.

Они покрыты оболочкой, в которой содержится большое количество полезных веществ: клетчатка, витамины, селен. Также в таком рисе есть вещество холин, которое полезно для нервной системы.

«Оно способствует защите клеток нервной системы от преждевременного старения, разрушения и тем самым защищает нас от ранней деменции», — пояснила Чехонина.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что некоторые продукты, если употреблять их на голодный желудок, могут крайне негативно сказаться на организме.

Врач предупредила, что кофе и чай являются не лучшими напитками для того, чтобы начать день. По словам специалиста, они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта. При этом энергии от такого завтрака вряд ли станет больше.

На завтрак также стоит избегать употребления сладостей. Утром быстрые углеводы хорошо всасываются. Однако после такой пищи чувство голода настигнет так же быстро.