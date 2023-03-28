Здоровье 28 марта 2023, 11:59 Диетолог Чехонина порекомендовала покупать выпечку из обдирной муки

Читать 360tv в

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что выпечку из высших сортов лучше всего заменить выпечкой из обдирной муки. Первая, по ее словам, способствует набору веса.

«В ней практически не остается ничего полезного для здоровья, там почти нет пищевых волокон, витаминов. Это пустые калории», — сообщила медик.

Реклама

Выпечка из муки низшего сорта и грубого помола также будет полезнее, несмотря на то, что изделия из нее получаются не такие красивые. В такой муке сохраняется больше пищевых волокон и витаминов группы B.

При некоторых заболеваниях врачи, напротив, рекомендуют, изделия из муки высшего сорта. Они не раздражают пищеварительную систему.