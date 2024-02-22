Здоровье 22 февраля 2024, 18:08 Диетолог Чехонина: отказ от хлеба существенной пользы в борьбе с лишним весом не принесет

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При похудении нет смысла полностью исключать из рациона хлеб. Отказ от этого продукта в борьбе с лишним весом пользы не принесет, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в интервью программе «Доктор 24».

По словам специалиста, в хлебе содержится всего около 260 килокалорий. Вместо хлеба худеющим лучше убрать из рациона сладости и мучные изделия, сообщило Utro.ru.

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Кроме того, бессмысленно пытаться заменить хлеб хлебцами, поскольку в них больше калорий.